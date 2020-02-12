У Сінгапурі кількість хворих коронавірусом збільшилася до 50

У Сінгапурі коронавірусом COVID-19 заразилися ще 3 людини. Про це повідомляє South China Morning Post.

Таким чином, загальна кількість інфікованих у Сінгапурі досягла 50. Вісім пацієнтів знаходяться у критичному стані. Ще 15 осіб одужали та були виписані з лікарень.

За словами міністра охорони здоров'я Сінгапуру Ган Кім Йонга, жителям країни "необхідно готуватися до гіршого", оскільки влада не може точно спрогнозувати поширення інфекції.

Міністр національного розвитку Лоуренс Вонг додав, що Сінгапур робить усе можливе, щоб стримати поширення коронавірусу, проте нікому не відомо, як буде розвиватися ситуація надалі.

"Ми не знаємо, наскільки успішними будуть ці всі заходи щодо стримування, які ми прийняли. Ми зробимо все можливе, але якщо знадобитися, то, цілком можливо, доведеться активізувати та ввести додаткові заходи", - заявив Вонг.

Нагадаємо, станом на ранок 12 лютого, коронавірусом COVID-19 захворіли понад 44 тис. осіб. Від вірусу загинули 1114 осіб, ще 4781 повністю одужали.

Також РБК-Україна повідомляло, що Сінгапур ввів "помаранчевий" рівень системи реагування на спалахи захворювань (DORSCON) у зв'язку зі спалахом коронавірусу.