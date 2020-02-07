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Сінгапур запровадив "помаранчевий" рівень небезпеки через коронавірус

Новини » В світі     07.02.2020 - 17:16
Сінгапур запровадив "помаранчевий" рівень небезпеки через коронавірус
Ілюстративне фото (twitter.com/feyabucom)

Аналогічні заходи Сінгапур вводив у зв'язку зі спалахом грипу H1N1

У зв'язку з поширенням коронавірусу Сінгапур підвищив рівень системи реагування на спалахи захворювань (DORSCON) до "помаранчевого". Про це повідомляє CNA.

Зокрема, в країні призупиняються майже всі публічні заходи. У деяких випадках організатори повинні у обов'язковому порядку перевіряти температуру, а також фіксувати кашель або нежить відвідувачів.

Одночасно з тим, Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру закликало організаторів скасувати або відкласти несуттєві великомасштабні заходи. Також роботодавці будуть регулярно вимірювати температуру і перевіряти наявність респіраторних симптомів у співробітників.Сінгапур запровадив &quot;помаранчевий&quot; рівень небезпеки через коронавірус

Інфографіка Міністерства охорони здоров'я Сінгапуру, CNA

За словами директора департаменту медичного обслуговування МОЗ Сінгапуру Кеннета Мака, це не перший випадок, коли країна змінила DORSCON до "помаранчевого" рівня.

"У попередньому випадку (це було) у зв'язку зі спалахом грипу H1N1, який фактично відбулася у багатьох країнах світу, ми зробили те ж саме", - зауважив Мак.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру заявило про 4 випадки передачі китайського коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини. Станом на сьогодні, у Сінгапурі налічується вже 33 інфікованих коронавірусом.

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