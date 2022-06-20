Синєгубов про можливий наступ на Харків: готуємось до будь-яких сценаріїв

Українські військові проводять підготовку до можливого нового наступу Росії на Харків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"З 24 лютого ми чітко розуміємо, що Харків та область для ворога є принциповими, особливо з огляду на те, як ми його тут зустріли. І ми робимо все можливе, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв", - наголосив чиновник.
За його словами, в українських військових, які перебувають у Харківській області, вистачає мотивації, духу та вмінь для того, щоб відтісняти ворога від обласного центру.
Нагадаємо, раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявляв, що сьогодні існує реальна загроза Харкову з боку російських військ, які зібрали на кордоні кілька батальйонно-тактичних груп.
Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія має намір організувати повторну спробу захоплення Харкова.
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