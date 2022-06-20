Синєгубов про можливий наступ на Харків: готуємось до будь-яких сценаріїв

"З 24 лютого ми чітко розуміємо, що Харків та область для ворога є принциповими, особливо з огляду на те, як ми його тут зустріли. І ми робимо все можливе, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв", - наголосив чиновник.

За його словами, в українських військових, які перебувають у Харківській області, вистачає мотивації, духу та вмінь для того, щоб відтісняти ворога від обласного центру.