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Синєгубов про можливий наступ на Харків: готуємось до будь-яких сценаріїв

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Іван Носальський

Українські військові проводять підготовку до можливого нового наступу Росії на Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"З 24 лютого ми чітко розуміємо, що Харків та область для ворога є принциповими, особливо з огляду на те, як ми його тут зустріли. І ми робимо все можливе, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв", - наголосив чиновник.

За його словами, в українських військових, які перебувають у Харківській області, вистачає мотивації, духу та вмінь для того, щоб відтісняти ворога від обласного центру.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявляв, що сьогодні існує реальна загроза Харкову з боку російських військ, які зібрали на кордоні кілька батальйонно-тактичних груп.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія має намір організувати повторну спробу захоплення Харкова.

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