Синєгубов оцінив загрозу наступу росіян на Харків

"Наші військові контролюють ситуацію, наземної загрози для Харкова поки що немає. Сили противника є недостатніми для прориву оборони", - зазначив Синєгубов.

За його словами, наразі українські воїни тримають позиції на північному та північно-східному напрямках області, загарбники не можуть прорвати оборону наших бійців.

"Захисники перебувають під постійним вогнем, окупанти мали спроби прориву, зокрема на північному напрямку нещодавно така спроба була. Однак, ворог успіхів не мав", - додав чиновник.