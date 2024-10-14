Сын погибшей военной стал "жертвой" собственной бабушки: что рассказал ребенок

Известно, что мальчик проживает за границей и находится на попечении отчима после гибели матери, военнослужащей ВСУ, попавшей под вражеский обстрел.

Ситуация состоит в том, что после смерти матери бабушка ребенка получила решение суда о лишении биологического отца родительских прав и оформила опекунство.

Однако фактически, как заявляет мальчик, она не исполняет обязанности опекуна и не проживает с ним, однако все юридически важные действия совершает от его имени.

Среди прочего мальчик сообщает, что бабушка получила одноразовую помощь от Минобороны Украины, назначенную ему как сыну погибшей военной, но неизвестно, как именно она распорядилась деньгами.

В связи с этим, как отмечает омбудсмен, было начато досудебное расследование по части 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Кроме того, Служба по делам детей подтвердила, что бабушка действительно не выполняет опекунские обязанности.

Лубинец добавил, что суд в Ивано-Франковской области рассматривает вопрос освобождения ее от этих обязанностей, а на ее счета наложен арест.

Омбудсмен будет представлять впервые интересы несовершеннолетнего в суде, поскольку у него нет возможности самостоятельно защитить свои права из-за проживания за границей.

"Этот особый случай - первый и единственный, когда как Омбудсмен Украины представляю интересы по просьбе несовершеннолетнего ребенка, который находится за границей, в суде и не может самостоятельно реализовать свои права. Цель одна - обеспечить доступ к правосудию ребенка и восстановление его нарушенных прав!" – подчеркнул Лубинец.