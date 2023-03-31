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Сын президента Уганды собирается защищать Путина "от империалистов": обещает ему солдат

Фото: Мухузи Кайнегураба, сын президента Уганды (twitter.com/mkainerugaba)
Автор: Иван Носальский

В Уганде намеревается послать российскому диктатору Владимиру Путину солдат, если Москве "будут угрожать империалисты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сына президента Уганды, генерала Мухузи Кайнегурабу в Twitter.

"Назовите меня путинистом, если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат в защиту Москвы, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты", - написал Кайнегураба.

Отметим, что Уганда является одним из партнеров России. В частности, президент страны Йовери Кагута Мусевени после начала полномасштабной войны в Украине заявлял, что его страна не может занять антироссийскую позицию.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с президентом Уганды в конце февраля.

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