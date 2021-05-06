"Візит в Україну - символ важливості нас для США": Порошенко зустрівся із Блінкеном

За його словами, зустріч була дуже конструктивна і символічна.

"Коли Україну відвідує серед перших країн одна з найвищих посадових осіб США - це символ важливості України для США. І те, що сказав Державний секретар, те, що повторила Вікторія Нуланд - це концентрація зусиль на проведенні і захисті реформ. Бо є дуже неприйнятним, коли руйнуються реформи, які були зроблені в тому числі і, як сказав Ентоні Блінкен, за його участю у 2014, 2015, 2016 роках нашою командою", - зазначив Порошенко.

Він, зокрема, уточнив, що йдеться про реформу корпоративного управління, про реформи, які стосуються незалежності антикорупційної інфраструктури, йдеться про верховенство права і де-факто підміну юридичної структури певними волюнтаристськими рішеннями.

"І по реформі Збройних сил, і по реформі корпоративного управління, і по реформі децентралізації, і по реформі незалежності антикорупційних інституцій, і по багатьом іншим реформам ситуація зараз гірша, ніж вона було у 2019 році", - додав Порошенко.

Він також повідомив, що американські партнери відзначають дві найбільших проблеми в Україні.

"Перша проблема - захист суверенітету територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І був дуже позитивний меседж, що всі політичні сили зараз задекларували, що це найвищий топовий пріоритет - захист українського суверенітету і відсіч російській агресії. Я передав Державному секретарю non-paper і виклав абсолютно чітку позицію щодо розвитку нашої співпраці. Вона включає і необхідність отримання Плану дій щодо членства в НАТО, і підтримки України в позиціях переговорів по вступу в НАТО і ЄС", - сказав Порошенко.

Також, за його словами, була висловлена пропозиція приєднання США до участі у Кримській платформі.

"Ми також спільно обговорили активізацію нормандського формату. Призначення спеціального представник США для відсічі російській агресії і координації дій з ЄС. Підкреслили важливість співпраці з МВФ", - зауважив Порошенко.

Крім того, американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи ПриватБанку.

На його думку, перелік питань, які обговорили під час зустрічі, свідчить - американська делегація це друзі України, які дуже добре володіють ситуацією.

"Україна отримала візит наших надійних друзів. Отримала привітання від президента США, великого друга України, дуже доброго мого знайомого пана Джозефа Байдена. Сьогодні ми тішимося тим, що в США є команда, яка може реалізувати двопартійну підтримку, яку Україна і українці мають в Конгресі США, в американському уряді, Білому домі", - сказав Порошенко.

На його переконання, це унікальний шанс, який ми просто маємо скористатися для вирішення наших проблем, для потужного поштовху розвитку у напрямку європейської і євроатлантичної інтеграції.

"Зафіксованого, відповідно до моїх пропозицій, в українській Конституції. Хочу про це нагадати і сказати: зараз час об’єднатися для вирішення тих викликів, які стоять перед Україною. Зустріч була дуже конструктивною, дуже гарною- як зустріч добрих, старих друзів", - резюмував Порошенко.