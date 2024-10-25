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"Динамо" – "Шахтер": лидеры киевлян пропустят Классическое

Киев, Пятница 25 октября 2024 13:55
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"Динамо" – "Шахтер": лидеры киевлян пропустят Классическое Фото: Андрей Ярмоленко (fcdynamo.com)
Автор: Андрей Костенко

В центральном матче 11-го тура УПЛ с донецким "Шахтером" киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на двух ведущих футболистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт киевского клуба.

Матч пройдет в воскресенье, 27 октября. Наставнику киевлян Александру Шовковскому придется искать замену Андрею Ярмоленко и Александру Пихаленко.

"Ни Ярмоленко, ни Пихалонок, я думаю, не будут играть с "Шахтером". Потому что мало восстановиться после травм, нужно еще набрать определенные кондиции, чтобы выйти на футбольное поле, а времени очень мало", - сказал Шовковский на пресс-конференции после игры Лиги Европы с итальянской "Ромой".

У Пихаленка в начале октября диагностировали повреждение камбаловидной мышцы. "Динамо" сообщило, что для реабилитации хавбека понадобится три недели. Ярмоленко из-за рецидива травмы четырехглавой мышцы бедра пропустил матч против "Хоффенхайма" в Лиге Европы (3 октября), но уже через три дня принял участие в поединке чемпионата Украины с "Кривбассом". После этого у полузащитника случился очередной рецидив.

Ярмоленко и Пихаленок – не все потери киевлян накануне Классического. В лазарете команды находятся также Владимир Шепелев и Брайан Себальос.

Матч "Динамо" – "Шахтер": что известно

Команды сыграют первый очный поединок сезона 27 октября в Киеве на стадионе "Динамо". Начало встречи – в 18.00.

В прошлом чемпионате "горняки" победили у обоих дерби с одинаковым счетом - 1:0. Предыдущий матч двух команд в мае досрочно принес команде Марино Пушича чемпионский титул. Единственный гол тогда забил Георгий Судаков с пенальти.

Киевляне последний раз побеждали принципиального соперника в апреле 2021 года (1:0). С тех пор "Шахтер" одержал в классических дерби четыре победы, еще два поединка завершились вничью.

В текущем чемпионате УПЛ "Динамо" после десяти туров возглавляет турнирную таблицу. У киевлян 25 очков, они опережают ближайшего преследователя - "Александрию" - на два пункта.

"Шахтер" с 19 баллами идет на четвертом месте. Чемпионы на два очка отстают от третьей команды – "Полесья".

К слову, ранее подготовили анонс продолжения УПЛ 25-27 октября с полным расписанием матчей одиннадцатого тура.

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