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Символ Подола под защитой: Житний рынок официально стал объектом культурного наследия

Киев, Среда 30 июля 2025 14:09
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Символ Подола под защитой: Житний рынок официально стал объектом культурного наследия Житний рынок признали объектом культурного наследия (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Житний рынок внесли в Перечень только что выявленных объектов культурного наследия Киева. Соответствующий приказ подписали 30 июля в КГГА.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение на КГГА.

Житний рынок стал объектом культурного наследия

Приказ о признании Житнего рынка объектом культурного наследия столицы подписала 30 июля директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

Отныне на Житний рынок распространяются положения Закона Украины "Об охране культурного наследия" и охранные меры, определенные законодательством.

"Внесение Житнего рынка в Перечень объектов культурного наследия Киева - это важное событие. Ведь это не просто архитектурное сооружение, а настоящий символ нашего города. Его уникальные конструктивные и художественные особенности, как яркий пример украинского модернизма, делают его важным этапом в истории архитектуры и инженерии", - заявила Соловьева.

Также она добавила, что впереди еще много работы для защиты и реставрации Житнего рынка.

Присвоение статуса стало результатом плодотворного сотрудничества Департамента охраны культурного наследия, экспертов Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия, активных общественных деятелей и столичных специалистов по охране памятников.

Следующим этапом является подготовка и подача полного пакета документов в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины для предоставления Житнему рынку статуса памятника и внесения его в Государственный реестр недвижимых памятников.

Символ Подола под защитой: Житний рынок официально стал объектом культурного наследияСимвол Подола под защитой: Житний рынок официально стал объектом культурного наследияСимвол Подола под защитой: Житний рынок официально стал объектом культурного наследияСимвол Подола под защитой: Житний рынок официально стал объектом культурного наследияЖитний рынок (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Борьба за Житний рынок

На протяжении нескольких последних лет общественные организации, специалисты и неравнодушные горожане настаивали на сохранении Житнего рынка как важного образца модернистской архитектуры и настоящей жемчужины Подола.

В июле этого года Департамент охраны культурного наследия КГГА сначала отказался предоставить рынку охранный статус. Во время выездного заседания эксперты осмотрели само здание, его подземную часть и прилегающую территорию, после чего специалисты доработали документацию с учетом всех замечаний, чтобы Житний рынок смог получить статус памятника.

Читайте также о том, что в начале этого года в КГГА заявили, что Житний рынок планирует передать в долгосрочную аренду с четкими условиями по сохранению внешнего вида здания и функции рынка. Так городские власти обеспечат сохранение этого исторического объекта для громады Киева.

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