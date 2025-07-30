Символ Подолу під захистом: Житній ринок офіційно став об'єктом культурної спадщини

Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення на КМДА .

Житній ринок став об'єктом культурної спадщини

Наказ про визнання Житнього ринку об'єктом культурної спадщини столиці підписала 30 липня директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Відтепер на Житній ринок поширюються положення Закону України "Про охорону культурної спадщини" та охоронні заходи, визначені законодавством.

"Внесення Житнього ринку до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва - це важлива подія. Адже це не просто архітектурна споруда, а справжній символ нашого міста. Його унікальні конструктивні та художні особливості, як яскравий приклад українського модернізму, роблять його важливим етапом в історії архітектури та інженерії", - заявила Соловйова.

Також вона додала, що попереду ще багато роботи для захисту та реставрації Житнього ринку.

Присвоєння статусу стало результатом плідної співпраці Департаменту охорони культурної спадщини, експертів Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, активних громадських діячів та столичних фахівців з охорони пам’яток.

Наступним етапом є підготовка та подання повного пакета документів до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для надання Житньому ринку статусу пам’ятки й внесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Житній ринок (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Боротьба за Житній ринок

Упродовж кількох останніх років громадські організації, фахівці та небайдужі містяни наполягали на збереженні Житнього ринку як важливого зразка модерністської архітектури та справжньої перлини Подолу.

У липні цього року Департамент охорони культурної спадщини КМДА спершу відмовився надати ринку охоронний статус. Під час виїзного засідання експерти оглянули саму будівлю, її підземну частину та прилеглу територію, після чого фахівці доопрацювали документацію з урахуванням усіх зауважень, щоб Житній ринок зміг отримати статус памʼятки.