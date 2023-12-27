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Симуляторы дронов и не только. Федоров заявил о трансформации уроков "Защиты Украины"

Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (пресс-служба Минцифры)
Автор: Иван Носальский

В украинских школах планируют трансформировать уроки "Защиты Украины". В частности, для этого хотят приобрести симуляторы дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, правительство выделило на трансформацию уроков 1,74 млрд гривен. 100 миллионов пойдут на профессиональное развитие учителей, а остальное - на закупку учебного оборудования, в том числе:

  • симуляции управления дронами;
  • учебные тиры и макеты;
  • аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты;
  • обучающие наборы для работы с электроникой, связью и 3D-печатью.

"Уроки "Защиты Украины" должны отвечать современным вызовам и технологическим требованиям. Уже в этом году МОН добавил в учебную программу блок по дронам. Далее полностью просмотрим подход к дисциплине "Защита Украины" и параллельно учим учителей и обеспечиваем школы современной техникой", - отметил Федоров.

Что предшествовало

Напомним, еще в августе стало известно, что в Украине поменяют программу школьного предмета "Защита Украины". Об этом заявлял министр образования и науки Оксен Лисовой. 

В рамках урока школьников учат качественную домедицинскую помощь, минную безопасность, будут учиться управлять дронами и ориентироваться на местности.

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школаМихаил ФедоровдітидрониМінцифра