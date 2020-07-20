Почався перший в історії візит президента Швейцарії до України

Сьогодні, 20 липня, розпочався офіційний візит президента Швейцарії до України. Раніше вище керівництво цієї країни не відвідувало Україну.

Про це йдеться в повідомленні посольства Швейцарії в Україні у Facebook.

Повідомляється, що літак з президентом Швейцарської Конфедерації Сімонеттою Зоммаругою щойно приземлився в Києві. Також у посольстві уточнили, що це перший в історії офіційний візит президента Швейцарії до України, а також перший закордонний візит Зоммаруги після початку пандемії COVID-19.

Фото: літак з президентом Швейцарії приземлився в Києві (twitter.com/SwissUA)

Зазначимо, президент Швейцарії не є головою держави, оскільки ці функції виконують колективно всі члени Федеральної ради. Президент обирається на один рік з числа членів парламенту - вищого органу виконавчої влади. Фактично президент Швейцарії має в основному представницькі функції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві можуть обмежувати рух через візит президента Швейцарії; зокрема, можливе перекриття руху на Бориспільському шосе та в інших районах столиці.

Раніше в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський почне здійснювати міжнародні візити з осені.