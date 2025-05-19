Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил оппонента

"Я хотел бы поздравить моего оппонента Никушора Дана, он выиграл выборы, это была воля румынского народа. Я благодарю более 5 миллионов румын, которые доверились мне", - сказал Симион.

В то же время, он призвал своих сторонников не сдаваться и "продолжать борьбу за справедливость, христианские ценности, традиционную семью и свободу".

Несмотря на более 5,2 миллиона полученных голосов, Симион признал, что чувствует "горький вкус поражения".