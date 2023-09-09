В Симферополе сообщают о пожаре в воинской части

По данным местных жителей, сегодня, 9 сентября, в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Позже стало известно, что в одной из воинских частей начался пожар.

В то же время в оккупационной администрации Крыма утверждают, что пожар на территории воинской части имеет якобы бытовой характер.

Взрывы в Крыму

В последние месяцы в Крыму все учащаются взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных ударов, или атаки дронов по полуострову или Крымскому мосту.

К примеру, в ночь на 4 августа, в рамках спецоперации СБУ, во время атаки дронами был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, на следующий день дроны также атаковали крупный нефтяной танкер SIG, который был хорошо нагружен топливом.

Также недавно был атакован надводными дронами и Крымский мост. В результате в конструкции были разрушены два пролета.

Кроме того, 18 августа в Крыму раздавались очереди из крупнокалиберного оружия, а неподалеку от Евпатории виднелся дым.

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