Семьям с детьми запретили въезжать в ряд населенных пунктов Херсонской области

По его словам, сейчас наблюдается тенденция возвращения семей домой. Но они возвращаются в зону, где ведутся активные боевые действия, и откуда эвакуируют детей.

Поэтому власти региона приняли решение запретить въезд семей с детьми в такие населенные пункты: Кизомыс, Велетенское, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львово, Ольговка, Бургунка, Николаевка.

Также такие семьи не смогут въезжать в: Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевку, Червоный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровку, Саблуковку, Дудчаны, Гавриловку, Михайловку, Золотую Балку, Осокоровку.

Помимо этого совет запретил посещения кладбищ, мест захоронений и проведение богослужений в церквях в период комендантского часа и скопления населения во время пасхальных праздников.

"Первое решение обусловлено минной опасностью, второе – коварством армии РФ, которая может воспользоваться скоплением людей и нанести удар авиацией или тяжелой артиллерией", - объяснил глава ОВА.