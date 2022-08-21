Сили ППО вночі збили два російські "Калібри" поблизу Одеської області

Російські окупанти у ніч на 21 серпня випустили дві ракети "Калібр" по Одеській області. Їх збила українська система ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".
Оновлено 08:34. Російські війська випустили по Одеській області 5 ракет.
Як розповів спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, дві з них удалося збити, а три влучили по території одного сільськогосподарських підприємств Одеського району.
"Є влучання в зерносховище. Постраждалих немає. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група", - написав він.
Зазначається, що ракети вдалося збити близько 03:00 години. Ефективно виконав свою роботу зенітно-ракетний підрозділ.
"Над морем знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", які окупанти випустили саме з акваторії Чорного моря", - вказали військові.
У Повітряному командування "Південь" закликали дотримуватися норм безпеки та не нехтувати опередженнями про повітряну тривогу.
Нагадаємо, в Одесі посеред ночі 21 серпня було чутно звуки вибухів. У місті вили сирени, громадян закликали пройти в укриття.
До слова, окупанти вивели два надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зберігається.
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