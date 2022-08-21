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Сили ППО вночі збили два російські "Калібри" поблизу Одеської області

Фото: ППО збила два російські "Калібри" поблизу Одеської області (perild.com)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 21 серпня випустили дві ракети "Калібр" по Одеській області. Їх збила українська система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

Оновлено 08:34. Російські війська випустили по Одеській області 5 ракет.

Як розповів спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, дві з них удалося збити, а три влучили по території одного сільськогосподарських підприємств Одеського району.

"Є влучання в зерносховище. Постраждалих немає. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група", - написав він.

Зазначається, що ракети вдалося збити близько 03:00 години. Ефективно виконав свою роботу зенітно-ракетний підрозділ.

"Над морем знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", які окупанти випустили саме з акваторії Чорного моря", - вказали військові.

У Повітряному командування "Південь" закликали дотримуватися норм безпеки та не нехтувати опередженнями про повітряну тривогу.

Нагадаємо, в Одесі посеред ночі 21 серпня було чутно звуки вибухів. У місті вили сирени, громадян закликали пройти в укриття.

До слова, окупанти вивели два надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зберігається.

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