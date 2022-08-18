Лідери Сербії і Косово не досягли угоди в ході переговорів, - Боррель
Лідери Сербії і Косово не зуміли досягти угоди в ході двосторонніх переговорів, які проходили сьогодні в Брюсселі.
Про це заявив верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ дипломата.
Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Косово Альбін Курті не зуміли знайти компроміси з головних питань, які виносилися на обговорення.
Криза відносин Сербії і Косово
Відносини Сербії і Косово сильно загострилися в кінці липня після того, як Пріштіна оголосила про введення раніше анонсованої заборони на Сербські документи і державні номерні знаки на автомобілях.
На знак протесту проживають на півночі Косово серби почали зводити барикади, після чого Косовська влада відклала введення заборони на місяць.
Більш детально про конфлікт Сербії і Косово можете дізнатися у відео РБК-Україна.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що конфлікт між Сербією і Косово загострився. На півночі частково визнаної держави 31 Липня були чутні звуки стрілянини і сирени.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.