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Лідери Сербії і Косово не досягли угоди в ході переговорів, - Боррель

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Брюссель, Четвер 18 серпня 2022 18:31
Лідери Сербії і Косово не досягли угоди в ході переговорів, - Боррель Фото: верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лідери Сербії і Косово не зуміли досягти угоди в ході двосторонніх переговорів, які проходили сьогодні в Брюсселі.

Про це заявив верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ дипломата.

Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Косово Альбін Курті не зуміли знайти компроміси з головних питань, які виносилися на обговорення.

Криза відносин Сербії і Косово

Відносини Сербії і Косово сильно загострилися в кінці липня після того, як Пріштіна оголосила про введення раніше анонсованої заборони на Сербські документи і державні номерні знаки на автомобілях.

На знак протесту проживають на півночі Косово серби почали зводити барикади, після чого Косовська влада відклала введення заборони на місяць.

Більш детально про конфлікт Сербії і Косово можете дізнатися у відео РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що конфлікт між Сербією і Косово загострився. На півночі частково визнаної держави 31 Липня були чутні звуки стрілянини і сирени.

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