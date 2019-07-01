Сили Хафтара знищили турецький безпілотник в аеропорту Тріполі

Сили лівійського генерала Халіфі Хафтара, заявили, що знищили турецький безпілотник в єдиному робочому аеропорту в Тріполі на фоні зростання напруги з Анкарою. Про це пише Reuters.

Сили Хафтар сказали, що вони вдарили по безпілотному літаку під час авіаудару по аеропорту "Мітіга". Такі заходи "спрямованих на покарання Туреччини за підтримку суперника", а саме міжнародно визнаного лівійського уряду в Тріполі.

В армії Хафтара також заявили, що заарештували двох турків у північно-східному нафтовому містечку Айдабія.

Міністр закордонних справ Туреччини раніше звинувачував прибічників Хафтара в арешті шести його громадян і попередив, що східні сили стануть "легітимною мішенню", якщо громадяни Туреччини не будуть негайно звільнені.

Нагадаємо, у суботу, 29 червня, лівійський генерал Халіфа Хафтар, який контролює більшу частину країни, наказав самопроголошеній "Лівійській національній армії" атакувати турецькі об’єкти у Лівії. За словами Хафтара, Туреччина підтримує визнаний міжнародною спільнотою уряд національної єдності Лівії.

ПІсля цього міністр оборони Туреччини Хулусі Акар пригрозив лівійському генералу Халіфу Хафтару "відплатою" вразі атаки на турецькі об'єкти в Лівії.