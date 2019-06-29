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У Лівії генерал Хафтар наказав атакувати об’єкти Туреччини

Новини » Політика    29.06.2019 - 22:40
У Лівії генерал Хафтар наказав атакувати об’єкти Туреччини
Фото: Халіфа Хафтар (twitter.com/AJEnglish)

Заборона стосується повітряного простору Лівії з комерційними рейсами з та до Туреччини

Лівійський генерал Халіфа Хафтар, який контролює більшу частину країни, наказав у суботу, 29 червня, самопроголошеній "Лівійській національній армії" атакувати турецькі об’єкти у Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Deutsche Welle.

Генерал заявив, що Туреччина підтримує визнаний міжнародною спільнотою уряд національної єдності Лівії. Речник Лівійської нацармії Ахмед аль-Місмарі повідомив, що турецькі офіцери і солдати перебувають у столиці країни Триполі, а турецькі розвідувальні літаки "не припиняють літати скрізь у небі Лівії".

Речник наголосив, що відтепер усі турецькі кораблі й літаки "вважаються ворожими цілями". Також він додав, що заборона перебування у повітряному просторі Лівії стосується і комерційних рейсів з та до Туреччини.

У Лівійській нацармії наголосили, що такі дії є відповіддю на "грубе втручання Ердогана у внутрішні справи Лівії", а також заявили, що діям президента Туреччини "необхідно покласти край". 

Міжнародний аеропорт Беніна на сході Лівії вже оголосив про припинення обслуговування рейсів з Туреччини.

Нагадаємо, що армія Хафтара відпустила американського льотчика, затриманого під Тріполі. Льотчик був переданий представникам США у відповідності з угодами про співробітництво у боротьбі з тероризмом.

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