Сельский глава может формировать и подписывать повестки, - Умеров

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

"Сельский голова имеет право лично формировать и подписывать повестки, согласно постановлению Кабинета Министров под номером 352", - сказал Умеров.

По его словам, что касается других вопросов, то они сейчас прорабатываются законодательно, и после принятия Верховной Радой будут озвучены.

Изменения в мобилизации в Украине

В Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правил для студентов, но финального текста еще нет.

Подробнее о возможных изменениях, которые, вероятно, коснутся отсрочки для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов, а также демобилизации - в материале РБК-Украина.

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