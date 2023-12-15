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Сільський голова може формувати й підписувати повістки, - Умєров

Україна, П'ятниця 15 грудня 2023 20:09
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Сільський голова може формувати й підписувати повістки, - Умєров Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сільський голова може самостійно формувати й підписувати повістки.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

"Сільський голова має право особисто формувати й підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету Міністрів за номером 352", - сказав Умєров.

За його словами, що стосується інших питань, то вони зараз опрацьовуються законодавчо, і після ухвалення Верховною Радою будуть озвучені.

Зміни у мобілізації в Україні

У Верховній раді працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні. Зокрема, може йтися про вимоги для відстрочки та правила для студентів, але фінального тексту ще немає.

Докладніше про можливі зміни, які, ймовірно, торкнуться відстрочки для студентів, педагогів, строковиків та родичів інвалідів, а також демобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

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