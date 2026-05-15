"Сильпо" покупает активы владельца сети "Арсен": АМКУ разрешил

10:43 15.05.2026 Пт
2 мин
Сеть супермаркетов "Арсен" недавно объявила о закрытии
Анастасия Мацепа, Ирина Гамерская
Фото: АМКУ разрешило "Сильпо" купить активы группы "Евротек" (Facebook Сильпо)

Сеть супермаркетов "Сильпо", которая входит в Fozzy Group, покупает активы группы "Евротек", которой принадлежат продуктовые супермаркеты "Арсен". Соответствующие заявки компания подала в Антимонопольный комитет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные АМКУ.

Популярная сеть супермаркетов объявила о закрытии: что известно

Главное:

  • "Сильпо" подало пять заявок в АМКУ.
  • Речь идет об активах сетей "Фреш", "Арсен", "Союз" и "Квартал".
  • Магазины работают во Львове, Житомире, Чернигове и других городах.
  • Сети принадлежат группе компаний "Евротек".
  • В Fozzy Group заявили, что пока не комментируют деталей сделки.

Так, вчера в АМКУ сообщили о 5 заявках от "Сильпо" на покупку активов группы "Евротек". Все они получили положительное решение.

"Предоставлено разрешение ООО "Сильпо-Фуд" на приобретение контроля над активами - объектами недвижимости и оборудования, которые в своей совокупности обеспечивают осуществление (информация, доступ к которой ограничен), принадлежащих Группе компаний "Евротек" и расположенных по адресу: (информация, доступ к которой ограничен)", - говорится в решении АМКУ.

О каких именно активах идет речь в релизе не разглашается. Впрочем, СМИ (https://zaxid.net/silpo_maye_namir_pridbati_supermarketi_arsen_u_lvovi_n1637006 ) предполагают, что речь может идти о пяти супермаркетах "Арсен" во Львове - на площади Мицкевича, на улицах Зеленой, Патона и на проспектах Красной Калины и Черновола.

Согласно информации из открытых источников, компанию "Евротек" основали в 1995 году Михаил Весельский и Василий Яницкий. В 2014 году Яницкий стал народным депутатом и оставил бизнес.

В течение 1998-2000 годов компания покупала производственные предприятия, что привело к созданию Группы Компаний (ГК) "Евротек".

Свой первый супермаркет "Фреш" компания открыла в 2007 году в Керчи. По состоянию на июль 2015 года группа насчитывала 62 объекта:

  • 26 супермаркетов "Квартал";
  • 14 магазинов "Союз";
  • 8 супермаркетов "Арсен";
  • 9 магазинов "Fresh-маркет";
  • 5 торговых центров "Фреш".

В конце 2015 года "Евротек" купил сеть "Барвинок", однако уже через год продал большинство ее магазинов сети "АТБ", после чего их переименовали.

В Группу входят подразделения, занимающиеся управлением, розничной торговлей, недвижимостью (во Львове) и поставками товаров (через киевскую компанию "Альянс Маркет").

На сегодня единственным владельцем (бенефициаром) компании является Михаил Весельский.

