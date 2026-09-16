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Для силовиков, которые не воюют, вернут обязательное декларирование, - Зеленский

22:07 16.09.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

В Украине вернут имущественные декларации для правоохранителей, которые не участвуют в войне. Также будут проведены масштабные проверки руководителей всех центральных органов власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства анонсировал принятие решения, которое возобновит контроль за благосостоянием и образом жизни работников правоохранительных органов и Сил безопасности. Новые требования коснутся тех чиновников, которые не находятся на фронте.

По словам президента, объем обязательного декларирования будет определен так, чтобы гарантированно обеспечить реальный контроль за имущественным положением и расходами силовиков.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость провести проверку руководства в центральных органах исполнительной власти. Контролю будут подлежать как официально назначенные руководители, так и исполняющие обязанности.

"От налоговой, АРМА и до различных инспекций, у которых есть коррупционные риски и они высоки", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в Тернопольской области двух должностных лиц налоговой службы разоблачили на вымогательстве взяток. За деньги они обещали бизнесу уменьшить размер штрафов и ускорить возврат НДС.

Кроме того, СБУ разоблачила коррупционную схему в Луганской ОВА. Чиновники пытались присвоить 5 млн гривен бюджетных средств во время проведения государственных закупок.

По данным следствия, злоумышленники искусственно создавали видимость конкуренции в ходе тендеров.

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