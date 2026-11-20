Украинские правоохранители вместе с коллегами из трех стран разоблачили сеть колцентров, обманывавших граждан ЕС. Ее связывают с наркокартелем "Химпром".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и. о. генпрокурора Антона Ковальского.
По словам Ковальского, участники сети обманывали жителей стран Евросоюза. Операция была проведена совместно с правоохранителями Чехии, Латвии и Литвы.
По делу 16 подозреваемых, четверо из них находятся в международном розыске. Также по запросам иностранных партнеров экстрадировали 39 человек.
Ковальский сообщил и о разоблачении колцентров в этих двух городах. В Хмельницком задержали 12 человек, всем объявили подозрения.
В Виннице задержанным готовят сообщения о подозрении. За организацию мошеннической группы грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, НАБУ и САП разоблачили руководителя подразделения СБУ на разглашении сведений досудебного расследования и получении неправомерной выгоды.
По данным следствия, он передавал закрытую информацию заинтересованным лицам в обмен на дорогие подарки и услуги.