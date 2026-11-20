По словам Ковальского, участники сети обманывали жителей стран Евросоюза. Операция была проведена совместно с правоохранителями Чехии, Латвии и Литвы.

По делу 16 подозреваемых, четверо из них находятся в международном розыске. Также по запросам иностранных партнеров экстрадировали 39 человек.

Ковальский сообщил и о разоблачении колцентров в этих двух городах. В Хмельницком задержали 12 человек, всем объявили подозрения.

В Виннице задержанным готовят сообщения о подозрении. За организацию мошеннической группы грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.