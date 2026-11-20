НАБУ и САП разоблачили руководителя одного из подразделений Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины на разглашении сведений досудебного расследования и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, должностное лицо наладило системный канал передачи информации с ограниченным доступом заинтересованным лицам в обмен на дорогие подарки и услуги.



Эпизод 1. Отдых в Буковеле



Осуществляя оперативное сопровождение по делу по ПАО "Укрнафта", сотрудник СБУ сливал доверенному лицу бенефициара группы "Приват" информацию о запланированных следственных действиях, что помогало фигурантам обходить санкции и розыск.

За эти услуги в декабре 2024 года его семье оплатили проживание в отеле Radisson Blu Resort Bukovel на 160 тысяч гривен.



Эпизод 2. BMW X5



В 2023 году этот же сотрудник СБУ за вознаграждение передавал тогдашнему директору по бурению АО "Укргаздобыча" информацию по закрытым госбазам и сведениям от мобильных операторов.

За эти данные топ-менеджер общества приобрел BMW X5, который для конспирации оформили на подконтрольную фирму, хотя фактически автомобилем пользовались чиновник СБУ и его жена.



О подозрении сообщили трем лицам: