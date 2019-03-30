Силовики РФ затримали ще одного кримського татарина, - адвокат

Кримський адвокат Едем Семедляєв заявив, що російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

За словами адвоката, Едем Яячиков нібито знаходиться в управлінні ФСБ.

" Я відразу ж виїхав туди, дзвонив черговому, слідчим, проте всі почали відхрещуватися, що він знаходиться там. Після цього я зателефонував на "гарячу лінію" ФСБ і прокуратури Криму і подав скаргу про те, що у мене є обґрунтовані припущення, що він перебуває там і що до нього застосовуються заходи непроцесуальні. Однак до цього часу у мене немає інформації, де знаходиться мій підзахисний. Єдине, сьогодні виявили його автомобіль", - заявив він.

Повідомляється, що в момент обшуку Яячикова не було вдома. Напередодні ввечері дружина Яячикова Сусанна подала в російську поліцію заяву про викрадення чоловіка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Людмила Денисова направила листи уповноваженій з прав людини в РФ Тетяні Москальковой, посольству України в Москві та генеральному консульству України в місті Ростов-на-Дону щодо встановлення місцеперебування 23 затриманих кримських татар.

Денисова підозрює, що частину з них або всіх кримських татар вивезли в Ростов-на-Дону або в Москву.