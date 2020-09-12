ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Силовики розігнали акцію на площі Свободи в Мінську

Автор: РБК-Україна

Білоруські силовики розігнали жіночий марш на площі Свободи в Мінську. Число затриманих учасниць акції оцінюється в кілька десятків.

Про це повідомляє TUT.BY

Повідомляється, що до початку жіночого маршу на площу Свободи приїхали автозаки та автобуси з людьми. З них вийшли співробітники ОМОН і чоловіки у балаклаві, які спробували оточити присутніх жінок.

Надалі почалися масові затримання, жінок закидали в автозаки. За оцінками ЗМІ, сьогодні затримали кілька десятків осіб.

Протягом 20 хвилин на площі Свободи майже не залишилося протестувальників, оскільки вони розійшлися по кафе і магазинах, щоб змішатися з натовпом. Також повідомляється, що серед затриманих є журналісти.

Ближче до 15:30 на іншій стороні від Ратуші з'явилася ще одна жіноча колона, до неї приєдналися ті, хто залишився на площі. Колона рушила в сторону Неміги. А тим часом на площі Перемоги розпочався провладний мітинг-хода.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші затримання в Мінську почалися відразу після початку жіночого маршу.

Також сьогодні стало відомо, що координаційна рада опозиції в Білорусі продовжить роботу без президії.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусьпротестразгон