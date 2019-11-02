Силовики продовжують придушувати протести в Іраку, є загиблі

В Іраку під час антиурядових протестів 1 листопада загинула щонайменше одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що на акції у п'ятницю вийшли сотні тисяч людей по всій країні. У Багдаді сили безпеки використовують шумові гранати для розділення натовпу людей. Внаслідок вибуху шумової гранати силовиків загинула людина.

За даними Комісії з прав людини, призначеної парламентом країни, у четвер, 31 жовтня, було вбито чотирьох протестувальників та ще 309 поранено. З початку протестів на початку жовтня загинули понад 230 людей. У комісії оголосили розслідування цих смертей та поранень демонстрантів.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала жорсткі дії іракських силовиків. За словами правозахисників, силовики використали проти протестувальників два типи гранат зі сльозогінним газом, які до цього ще не застосовувалися. За даними правозахисників, вони спричиняють важкі травми чи навіть смерть у разі прямого потрапляння в людину.

Нагааємо, у четвер, 31 жовтня, прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді заявив, що йде у відставку на тлі масових протестів і вбивств силовиками демонстрантів.

РБК-Україна писало, що в Іраку в результаті зіткнень під час антиурядових протестів 28 жовтня загинули щонайменше 14 осіб і 865 отримали поранення.