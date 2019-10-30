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Іракський парламент намагається змістити з посади голову уряду на тлі протестів

Новини » В світі    30.10.2019 - 16:07
Іракський парламент намагається змістити з посади голову уряду на тлі протестів
Фото: прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді (islamnews.ru)

Дві найбільш численні партії будуть намагатися добитися відставки прем'єр-міністра

Два лідера найчисленніших партій в іракському парламенті погодилися працювати над відставкою прем'єр-міністра Аделя Абдул Махді на тлі масових протестів у столиці Іраку Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, популістський шиїтський священнослужитель Моктада ас-Садр, який очолює найбільший блок парламенту, попросив Махді призначити дострокові вибори. Отримавши відмову глави уряду, він закликав свого головного політичного конкурента Хаді аль-Амірі допомогти повалити його.

Амірі, який очолює парламентський альянс, що займає друге місце за кількістю місць у парламенті, опублікував заяву, погодившись допомогти скинути прем'єр-міністра.

"Ми будемо працювати разом, щоб захистити інтереси іракського народу і врятувати націю на благо суспільства", - йдеться в заяві Амірі.

Нагадаємо, вчора десятки тисяч демонстрантів розпочали акцію протесту на центральній площі Багдада проти вбивств силовиками учасників акції. Демонстранти обурені вбивствами в місті Кербала і відмовою прем'єр-міністра призначити дострокові вибори.

Зазначимо, загальна кількість загиблих з початку заворушень 1 жовтня становить не менше 250 чоловік.

У п'ятницю, 25 жовтня, в Іраку почалася нова хвиля протестів, яка охопила кілька провінцій. Люди спочатку протестували проти корупції в уряді, безробіття і відсутності базових послуг.

Десятки тисяч іракських демонстрантів у Багдаді протестують проти вбивств В Іраку ввели комендантську годину через протести
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