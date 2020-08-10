Силовики опустили щити ще у трьох містах Білорусі

У трьох містах Білорусі силовики не розганяють натовпи демонстрантів. Силовики опустили щити у Пинську, Бобруйську та Новополоцьку.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

У Новополоцьку демонстранти підійшли до кордонів силовиків та скандують "Міліція з народом", а у Пинську глава районного виконкому вийшов на переговори з протестувальниками.

В той самий час у Мінську продовжують зіткнення між протестувальниками та ОМОНівцями. В хід йдуть світлошумові гранати та гумові кулі.

Нагадаємо, масові протести у Білорусі спалахнули після завершення голосування на виборах президента; за даними екзит-полів та ЦВК, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенка отримує перемогу з понад 80% підтримки.

Крім того, у Мінську на вулиці Віри Хоружої чутно потужні вибухи; вулиця знаходиться декількох кілометрах від епіцентру протестів.

На тлі протестів у Білорусі спільну заяву зробили президенти Литви та Польщі, які закликали білоруську владу утриматися від насильства.