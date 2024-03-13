RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силовики в Латвии ожидают провокации в дни президентских "выборов" РФ

Архивное фото: Силовики в Латвии ожидают провокации в дни президентских "выборов" РФ (flickr com valstspolicija)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Латвии готовятся к интенсивной работе в эти выходные, когда состоятся "выборы" президента России. В эти дни ожидаются различные провокации.

Об этом заявил начальник пограничной службы Гунтис Пуятс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.

Появилась новость, что Россия может разместить "предвыборные автобусы" вблизи границ стран Балтии. Поэтому лиц, пересекающих границу с Россией, также будут проверять тщательнее. 

Выходные будут непростыми еще и потому, что даты этих "выборов" совпадают с празднованием других важных событий в истории Латвии. Пуятс заявил о риске провокаций. 

Начальник полиции также сказал, что они планируют проверять каждого, кто посетит территорию посольства РФ. 

"Соответственно, будут созданы "коридоры", поэтому привлечена Госпогранохрана с соответствующими специалистами, системами, базами данных, всем остальным, чтобы мы можем проверить", - сказал он.

Выборы в России

В России "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирают с результатом в 90% голосов.

При этом, как ранее рассказывали в ГУР, ВСУ готовятся к разным сценариям на фронте. Вплоть до "голосования" враг будет занимать активную позицию на поле боя, не оставляя поисков мнимых "побед" и использовать роспропаганду, в частности, ИПСО в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛатвияВойна в Украине