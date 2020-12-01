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Сильний мокрий сніг: у Києві прогнозують погіршення погоди

Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні прогнозують ускладнення погодних умов у другій половині дня. Синоптики попереджають про мокрий сніг.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У столиці сьогодні, за прогнозом синоптиків, очікується зниження температури від +1 до -2 градусів.

Крім того, після 15:00 в Києві очікують посилення мокрого снігу.

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Нагадаємо, у ніч на 1 грудня в деяких областях України погіршилися погодні умови. Негода спричинила знеструмлення населених пунктів та заблокувала рух на дорогах.

Як писало РБК-Україна, зранку через негоду без електропостачання були понад півсотні населених пунктів у трьох областях країни.

Крім того, сьогодні мокрий сніг прогнозували у 9 областях України. На більшості території країни спостерігатимуться заморозки.

Додамо, за прогнозом Гідрометцентру, погода у перші дні грудня буде сніжною та холодною. Нічна температура повітря подекуди опуститься до -10 градусів.

Прогноз погоди
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