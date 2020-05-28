Сильний дощ і вітер: на Київ насувається негода

Посилення вітру очікується до 15-20 м/с
У четвер, 28 травня, на Київ насувається негода та очікується значний дощ. Також очікується посилення вітру до 15-20 м/с.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
"За прогнозом синоптиків 28 травня у Києві очікується значний дощ та посилення швидкості вітру до 15-20 м/с", - вказано у повідомленні.
Так, у КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
Також у відомстві надали рекомендації і на випадок сильного дощу. Якщо він застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева - гілки можуть становити велику небезпеку; якщо ж ви знаходитесь за кермом автомобіля - перш за все необхідно зменшити швидкість. Це дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.
Вказано, що до початку опадів техніка гідрослужб КК "Київавтодор" виїде на місця можливого підтоплення. При цьому готові ліквідовувати наслідки негоди 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.
Нагадаємо, погода в Україні у четвер, 28 травня, погіршиться. Український гідрометцентр попереджав, що на Україну насувається циклон, а у деяких регіонах очікуються значні дощі.
Як писало РБК-Україна, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда анонсував, що різке потепління в Україні можна очікувати вже наступного тижня.
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Автор: Юлия Струк