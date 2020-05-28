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Сильний дощ і вітер: на Київ насувається негода

Новини » Надзвичайні події     28.05.2020 - 11:32
Сильний дощ і вітер: на Київ насувається негода
Фото: негода в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Посилення вітру очікується до 15-20 м/с

У четвер, 28 травня, на Київ насувається негода та очікується значний дощ. Також очікується посилення вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

"За прогнозом синоптиків 28 травня у Києві очікується значний дощ та посилення швидкості вітру до 15-20 м/с", - вказано у повідомленні.

Так, у КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також у відомстві надали рекомендації і на випадок сильного дощу. Якщо він застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева - гілки можуть становити велику небезпеку; якщо ж ви знаходитесь за кермом автомобіля - перш за все необхідно зменшити швидкість. Це дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

Вказано, що до початку опадів техніка гідрослужб КК "Київавтодор" виїде на місця можливого підтоплення. При цьому готові ліквідовувати наслідки негоди 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Нагадаємо, погода в Україні у четвер, 28 травня, погіршиться. Український гідрометцентр попереджав, що на Україну насувається циклон, а у деяких регіонах очікуються значні дощі.

Як писало РБК-Україна, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда анонсував, що різке потепління в Україні можна очікувати вже наступного тижня.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ГідрометцентрКиївдождиКМДА
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