Сильні дощі та мокрий сніг: в Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні 4 березня погіршилась, оголошено штормове попередження у Карпатах. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також у горах сьогодні мокрий сніг.

"За даними УкрГідрометцентру, 4 березня на Закарпатті та в Карпатах значний дощ, в горах з мокрим снігом (І рiвень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у прес-службі "Укравтодору" повідомили, що станом на 6 ранку дощі в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях, на решті території без опадів. Середня температура повітря +4+5. Покриття на дорогах державного значення сухе, в областях з опадами мокре. На перевальних ділянках доріг дощі.

Нагадаємо, сьогодні потепліє до +17, але у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях дощі. На півночі та в центрі країни мінлива хмарність, вдень +14+17, а вночі +3+6. У східних областях вдень +12+16, а вночі +2+5. Також на півдні країни суттєво потепліє, до +17, а вночі +6+8.

Додамо, синоптики прогнозували, що до четверга в Україні буде тепло, потепління до +17. А в п'ятницю похолодає.