Штормовий вітер, гроза та злива: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, вночі у Закарпатській області буде значний дощ

Погода в Україні 30 квітня погіршиться, оголошено штормове попередження в Києві, західних та північних областях, а також злива. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, сьогодні вдень у м. Києві, західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях грози, в Карпатах, на більшій частині країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

Разом з тим, вночі у Закарпатській області буде значний дощ (I рівень небезпечності).

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні, не зважаючи на потепління, буду значні дощі у Вінницькій, Одеській, Київській та Черкаській областях, а також на заході та півночі країни.

Також в УкрГідрометцентрі попередили, що у травні середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла), що на 1,0-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Зазначимо, середня температура повітря у Києві за січень-березень 2020 року становила 3,3 градусів тепла, таким чином перший квартал був найтеплішим в історії спостережень.