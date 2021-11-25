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Окупанти в Криму знищують унікальні екосистеми півострова, - омбудсмен

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 13:51
Окупанти в Криму знищують унікальні екосистеми півострова, - омбудсмен Фото: український омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про порушення екологічних прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим. Мова йде про забруднення Чорного моря, погіршення водозабезпечення, техногенні катастрофи та інші екологічні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку омбудсмена.

Вищевказані проблеми призводять до знищення унікальних екосистем Кримського півострова, зазначила Денісова.

Зокрема, через збільшення кількості суден, що курсують вздовж ТОТ, зростає число випадків розливу нафти у Чорному та Азовському морях.

"Проведення у 2021 році державою-окупантом систематичних військових навчань, вибухи боєприпасів у морі суттєво забруднюють морське середовище та призводять до загибелі морських тварин, як наслідок загинуло 300 дельфінів", - повідомила вона.

Крім того, інтенсивне викачування підземних прісних вод на ТОТ призводить до появи солончаків, а зміна русла гірських річок загрожує існуванню прісноводних риб та комах, занесених до Червоної книги України.

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