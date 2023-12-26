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Сильно вырос. В РФ скрывают уровень преступности в приграничных с Украиной областях

Вторник 26 декабря 2023 15:29
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Сильно вырос. В РФ скрывают уровень преступности в приграничных с Украиной областях Фото: в РФ скрывают уровень преступности в приграничных с Украиной областях (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти России засекретили статистику об увеличении количества преступлений в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.

По данным ЦНС, статистику скрывают, поскольку на протяжении 2023 года эти области стали лидерами "по количеству преступлений с применением оружия, совершенных военными или бывшими участниками "сво".

При этом большинство преступлений, которые российские солдаты совершают на временно оккупированных территориях, вообще не регистрируются. Таким образом, никто их не расследует.

Мобилизация заключенных в РФ

Напомним, власти России массово призывают на войну заключенных. Им взамен обещают свободу.

В частности, большое количество зеков было в рядах частной военной компании "Вагнера", когда в этом году враг пытался оккупировать Бахмут.

Также заключенные есть и в подразделении "Шторм Z". Таких солдат обычно отправляют в самые горячие точки на штурмы.

По информации британской разведки, бойцов из "Шторм Z" возвращают на фронт после ампутаций.

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