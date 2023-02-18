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Сильный ветер продержится и завтра. Синоптики дали прогноз

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Украина, Суббота 18 февраля 2023 14:30
Сильный ветер продержится и завтра. Синоптики дали прогноз Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 19 февраля, в Украине ожидаются дожди и снег, местами сильные. Также, но не повсеместно, ожидаются порывы ветра, в Карпатах до 30 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. В южной части, западных и Винницких областях умеренный дождь (ночью с мокрым снегом), в Карпатах сильный снег, на Закарпатье сильный дождь; на остальной территории местами небольшие осадки.

Гололедица и ветер

На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в южной части и в Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла.

Сильный ветер продержится и завтра. Синоптики дали прогноз

Как сообщалось, в Карпатах в субботу, 18 февраля, ухудшились погодные условия. Украинцев призывают отказаться от выхода в горы. Кроме того, во Львовской области от ветра падают деревья.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозировали в Украине сильные порывы ветра, в Карпатах до 40 м\с.

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