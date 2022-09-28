Сильный туман и временами дожди: какой будет погода в Украине сегодня
Погода в Украине сегодня, 28 сентября, будет влажной. Ожидается туман почти по всей территории, временами будут идти дожди, а местами с грозой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно, временами дождь, а в южной части местами гроза. Лишь в Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью без существенных осадков.
Ночью и утром в Украине кроме юго-востока прогнозируют туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- в северных областях ночью +9 +12 градусов, днем +15 +17;
- на западе ночью +7 +11, а днем +13 +17 градусов;
- в восточных областях ночью +11 +13 градусов, днем +18 +21;
- на юге страны ночью +13 +16, а днем +21 +25 градусов;
- в центральных областях ночью +8 +13 градусов, днем +15 +20.
Погода в Киеве
Днем в столице будет облачно, ночью и утром без существенных осадков, ожидается туман, а днем временами дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Столбики термометров ночью покажут +9 +11 градусов, а днем +15 +17.
Напомним, недавно в Укргидрометцентре сообщили о том, какой будет погода в октябре.
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