Сильний туман і часом дощі: якою буде погода в Україні сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 28 вересня буде вологою. Очікується туман майже по всій території, часом йтимуть дощі, а подекуди з грозою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно, часом дощ, а в південній частині місцями гроза. Лише у Житомирській, Київській і Чернігівській областях вночі без істотних опадів
Вночі та вранці в Україні, крім південного сходу, прогнозують туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +9 +12 градусів, вдень +15 +17;
- на заході вночі +7 +11, а вдень +13 +17 градусів;
- у східних областях вночі +11 +13 градусів, вдень +18 +21;
- на півдні країни вночі +13 +16, а вдень +21 +25 градусів;
- у центральних областях вночі +8 +13 градусів, вдень +15 +20.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці буде хмарно, вночі та вранці без істотних опадів, очікується туман, а вдень часом дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11 градусів, а вдень +15 +17.
Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі повідомили про те, якою буде погода в жовтні.
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