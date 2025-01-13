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Без сильных морозов: синоптик рассказала, какой будет погода 14 января

Понедельник 13 января 2025 16:45
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Без сильных морозов: синоптик рассказала, какой будет погода 14 января Иллюстративное фото: стало известно, какой будет погода в Украине 14 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в течение дня 14-го января ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Холоднее всего будет в Карпатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

По словам Диденко, завтра никаких 20-ти градусных морозов, о которых распространялась информация в социальных сетях, в Украине не ожидается. Из ближайшей синоптической перспективы самая холодная ночь придется на вторник, 14-е января.

Температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, а в западных областях от -5 до -10 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах - до -12 градусов.

Диденко также отметила, что завтра повсюду без осадков. А ветер будет западного направления, умеренный, на севере порывистый.

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В Киеве завтра осадков не предвидится. Ночью ожидается от -4 до -7 градусов, завтра днем до -2 градусов мороза.

Диденко также отметила, что в дальнейшем ночная температура воздуха несколько повысится, а дневная не претерпит особых изменений, около нуля.

С 19-го января днем потеплеет до +3+7 градусов.

Ранее мы писали о том, что на днях в Киеве можно было наблюдать снежную грозу. Синоптики заверили киевлян, что в этом нет ничего серьезного.

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