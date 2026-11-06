Сильные кандидаты отказываются: Сибига объяснил, почему Украина до сих пор без посла в США

Он пояснил, что результаты выборов в США не имеют никакого отношения к назначению дипломата. Определяющим фактором являются профессиональные и личностные качества претендента.

Министр отметил, что найти достойную кандидатуру на должность посла в США – очень непростая задача.

"Президент уже говорил об этом публично. Несколько людей, действительно сильных кандидатов, которым предлагали этот пост, отказались. Поэтому пока что этот вопрос остается открытым", - отметил Сибига.

Как работает посольство без посла

По словам министра, отсутствие руководителя дипмиссии не означает остановку работы учреждения.

В США назначен временный поверенный в делах, а штат посольства продолжает выполнять свои функции в штатном режиме.

"У нас работает очень профессиональный штат посольства Украины в США. На территории США много наших генеральных консульств, и сейчас мы, кстати, будем усиливать штат этих учреждений", - сказал министр.

Ужесточение консульской службы

Сибига подчеркнул, что консульская сфера является чрезвычайно приоритетным и важным направлением для министерства. В ближайшее время ведомство планирует завершить назначение руководителей консульских учреждений за границей.

В частности, будет назначен генеральный консул Украины в Нью-Йорке. По словам министра, эта должность особенная, учитывая большое количество украинских делегаций, посещающих город, и численность местной украинской громады.