Сильные дожди на юге и небольшой снег на западе: погода на завтра

Завтра, 25 ноября, сильные дожди можно ожидать в южной части Украины. Между тем, в западных областях возможен небольшой снег.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями. В южной части умеренные, днем местами значительные дожди; ночью в Карпатском регионе, днем в западных областях небольшой снег, в восточных и Днепропетровской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 25 ноября (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области в течение суток от -3 до +2, а в Киеве - ночью -1 - -3 и днем около +0 - +2.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве 26 и 27 ноября, ожидаются сильные снегопады и гололедица.В целом в ближайшие дни в ряде областей Украины существенное ухудшение погоды. В частности, прирост снежного покрова может составлять до 50 сантиметров.
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