Сильные дожди, град и шквалы: прогноз погоды на 25 мая

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, днем в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях грозы. В отдельных районах град, местами возможны сильные осадки. На остальной территории без дождей.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на левобережье днем местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров в большинстве областей днем покажут +23 +28 градусов. В Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях +17 +22.

На западе Украины будет холоднее всего примерно +11 +16 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в Киеве облачно с прояснениями, ожидается дождь с грозами. Также возможны шквалы до 15-20 м/с и град.

В столице Украины днем от +18 до +20 градусов.