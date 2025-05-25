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Сильные дожди, град и шквалы: прогноз погоды на 25 мая

Фото: в Украине сегодня ожидаются дожди и шквалы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 25 мая, будет местами с дождями. Синоптики предупреждают о граде и шквалах в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, днем в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях грозы. В отдельных районах град, местами возможны сильные осадки. На остальной территории без дождей.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на левобережье днем местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров в большинстве областей днем покажут +23 +28 градусов. В Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях +17 +22.

На западе Украины будет холоднее всего примерно +11 +16 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в Киеве облачно с прояснениями, ожидается дождь с грозами. Также возможны шквалы до 15-20 м/с и град.

В столице Украины днем от +18 до +20 градусов.

 

 

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый месяц лета.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений.

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