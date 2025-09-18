Силы спецопераций Украины снова поразили Волгоградский НПЗ и остановили завод

Этот завод является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ, ежегодно перерабатывая 15,7 млн тонн нефти, что составляет 5,6% от всей российской переработки.

По предварительной информации, после атаки были зафиксированы сильные пожары на территории завода, которые привели к его остановке.

Этот НПЗ обеспечивает горючим российскую армию, в частности для логистики и боевых операций.

Удар стал очередным этапом в серии действий Украины, направленных на остановку поставок ресурсов российской армии. Ранее аналогичные удары были нанесены по десяткам НПЗ и нефтепроводов в России.