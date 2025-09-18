RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Силы спецопераций Украины снова поразили Волгоградский НПЗ и остановили завод

Фото: Волгоградский НПЗ остановил работу после атаки дронов (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по Волгоградскому НПЗ на территории России. Работа завода остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

Этот завод является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ, ежегодно перерабатывая 15,7 млн тонн нефти, что составляет 5,6% от всей российской переработки.

По предварительной информации, после атаки были зафиксированы сильные пожары на территории завода, которые привели к его остановке.

Этот НПЗ обеспечивает горючим российскую армию, в частности для логистики и боевых операций.

Удар стал очередным этапом в серии действий Украины, направленных на остановку поставок ресурсов российской армии. Ранее аналогичные удары были нанесены по десяткам НПЗ и нефтепроводов в России.

 

Это не первая атака на Волгоградский НПЗ. Ранее, 14 августа и 19 августа 2025 года, украинские дроны уже поражали этот объект, вызвав масштабные пожары и остановку работы завода.

Удары по НПЗ вывели из строя объекты, на которые приходилось не менее 17% мощностей переработки нефти на России, или 1,1 млн баррелей в сутки.

Также известно, что 18 сентября дроны успешно атаковали нефтехимический комплекс "Газпрома" в городе Салават, который расположен примерно в 1500 км от границы с Украиной.

НПЗДрони