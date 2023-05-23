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Силы спецопераций рассказали о вылазке на левобережье Херсонской области

Иллюстративное фото: Силы спецопераций рассказали о вылазке на левобережье Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные провели успешную вылазку на левобережье Херсонской области, в ходе которой они обнаружили вражеские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций.

В ССО отметили, что группа воинов морского центра сил спецназначения высадилась в районе левого берега для выполнения задания по наведению и корректировке артиллерии.

Благодаря работе бойцов ССО артиллерия нанесла потери врагу. Но россияне, пытаясь вычислить группу украинских защитников, начали обстрел побережья. Тогда обломки повредили одну из лодок.

Ее бойцы ССО решили взять на буксир во время отхода. Лодку хотят починить.

Оккупация Херсонской области

Стоит заметить, что только в ноябре 2022 года украинские защитники смогли освободить правобережную часть Херсонской области от россиян. Левобережье продолжает находится под контролем врага.

При этом украинские разведчики, несмотря на то, что россияне заминировали побережье, иногда совершают вылазки на временно оккупированную часть Херсонской области. Ранее видео одного из рейдов показывало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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