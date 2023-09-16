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Силы спецопераций раскрыли детали атаки на Севастополь и корабли РФ

Фото: ССО раскрыли детали операции в Севастополе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Сил спецопераций помогли совершить атаку на оккупированный Севастополь, где были уничтожены два российских корабля. Защитники раскрыли детали операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

ССО отметили, что получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону". Они базировались на судоремонтном заводе в Севастополе.

Для идентификации целей, наведения и корректировки огня привлекли операторов ССО. На лодках группа подошла к безопасному месту и благодаря подводным средствам добралась до берега.

Продвинувшись к указанному месту, воины с помощью разведочных средств идентифицировали цель и навели огонь, а позже скорректировали его и подтвердили уничтожение целей.

"Указанный материал публикуется через некоторое время, учитывая операционную безопасность и заставляя врага понять, что уже нет нигде безопасного места для них", - говорят в Силах спецопераций.

 

Атака на Севастополь

Напомним, 13 сентября украинские военные ударили по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация и намекнул на ракеты Storm Shadow и Scalp. Британское издание Sky News также заявляет, что ВСУ ударили по Севастополю дальнобойными ракетами британского производства.

Больше об историческом ударе и как Украине удалось подвести подлодку РФ - в материале РБК-Украина.

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