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Силы спецопераций показали ликвидацию взвода россиян в Курской области

Украина, Понедельник 16 декабря 2024 13:52
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Силы спецопераций показали ликвидацию взвода россиян в Курской области Фото: Рейнджеры ССО провели операцию в Курской области (sof.mil.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Рейнджеры 4 полка и 8 полка Сил спецопераций Вооруженных сил Украины уничтожили взвод россиян на их территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО.

Как отметили в пресс-службе, взвод вражеской пехоты на трех БТР-82 попытался взять штурмом наши позиции в Курской области.

"Все враги были уничтожены вместе с техникой", - говорится в сообщении.

Операторы заранее заминировали территорию и при поддержке слаженных прямых действий, FPV-дронов и сбросов с Mavicʼов успешно уничтожили противника. Несколько оккупантов военнослужащие ССО заставили сдаться в плен, рассказали в ССО.

Напомним, ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на 27 августа было взято под контроль 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. Затем россияне отбили часть территорий.

По данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (58%) поддержали операцию Вооруженных сил Украины в Курской области, которая началась в августе 2024 года.

Россия использует в Курской области солдат армии КНДР. В частности, в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области государства-агрессора России подразделения армии КНДР понесли значительные потери: речь идет о не менее 30 солдатах убитыми и ранеными.

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