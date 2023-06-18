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Силы ПВО уничтожили 2 вертолета и 12 дронов россиян

Фото: силы ПВО уничтожили 2 вертолета и 12 дронов россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы противовоздушной обороны за минувшие сутки и сегодня сбили два вражеских вертолета. Также защитники "приземлили" 12 дронов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Украинские защитники уничтожили два ударных вертолета Ка-52. Кроме того, силы ПВО сбили четыре дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136/131 и один российский "Ланцет".

Также за минувшие и текущие сутки военные уничтожили семь вражеских разведывательных беспилотников типа "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" и "Supercam".

Воздушные Силы добавляют, что за сутки авиация совершила десятки вылетов, чтобы ударить по позициям врага и прикрыть защитников на земле. Авиация нанесла удары по позициям, тылам, скоплениям живой силы противника.

Ночная атака

Напомним, около полуночи в восточных и южных областях объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы сообщили о ракетной опасности в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, а также об угрозе ударов дронами.

Позже стало известно, что Россия пыталась атаковать Днепропетровскую область иранскими "Шахедами". Силы ПВО сбили два вражеских дрона, попаданий не зафиксировано.

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