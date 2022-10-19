Силы ПВО сбили уже 8 дронов и 4 ракеты оккупантов

Сообщаются, что по состоянию на 15:00 силы и средства ПВО воздушного командования "Центр" сбили 2 крылатых ракеты и 8 беспилотников. Еще 2 крылатые ракеты уничтожили силы ПВО Сухопутных войск.

Напомним, сегодня в Киеве прозвучала серия взрывов. Мэр Виталий Кличк сообщил, что ПВО сбило несколько российских ракет над городом.

Также 19 октября россияне ударили ракетами по Винницкой области.

Взрыв также слышали в Чернигове, Ивано-Франковской области. Глава Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что в областном центре произошел взрыв "Шахеда".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.